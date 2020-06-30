Мінеко розробляє документ управління ризиками затоплення

За останні 3 дні у західних областях випала місячна норма опадів.
Про це пише пресслужба Мінекології.
Європейські країни першими розпочали запровадження комплексної оцінки ризиків і загроз від паводків. Вона передбачає: обов’язкове планування, розробку карт затоплення, можливості відновлення річок і їх заплав, адаптацію ведення господарської діяльності, заборону будівництва на територіях, які мають високий ризик затоплення.
«У Директиві 2007/60/ЄС ЄС чітко прописаний порядок оцінки і управління ризиками, пов’язаних з повенями. Міністерство, ДСНС та Держводагенство відповідають за розробку відповідного плану до 1 серпня 2022 року. Ми ініціюватимемо прискорення цього процесу. Впевнений, що його можливо завершити і прийняти в роботу вже до кінця цього року», — наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.