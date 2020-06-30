Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Южный

Танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в украинский порт «Южный», планируется, что 10-15 июля нефть поступит на НПЗ в белорусском Мозыре, сообщил во вторник пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Передает Прайм.

«Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн вчера вечером прибыл в порт «Южный» (в Одесской области – ред.). Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ», — сказал Тищенко.

Он также сообщил, что концерн продолжает работу по танкерным поставкам нефти для Беларуси на июль.

Ранее «Терминал» писал, что Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.