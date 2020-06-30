Транзит газу південною гілкою ГТС України збільшився на 50% через зупинку Турецького потоку

В червні транзит газу по південному маршруту ГТС України склав 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня та в 4 рази більше ніж в квітні місяці.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Зростання обсягів транспортування газу пов’язане з плановою зупинкою на ремонт газогону «Турецький потік» з 23 по 28 червня. В цей період середній режим прокачки по трансбалканському напрямку (ГВС Орловка) збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна.