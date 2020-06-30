Україна приєдналася до Європейської системи онлайн висвітлення даних про якість повітря

Розпочався автоматизований процес передачі даних про якість атмосферного повітря з серверів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в систему індексу якості повітря Європейського екологічного агентства.

«Українська система моніторингу якості повітря не оновлювалась десятками років і, на жаль, не може надавати актуальну в часі інформацію про стан повітря, як цього вимагає українське суспільство. Ми планували на цей рік закупівлю сучасного обладнання моніторингу повітря у співфінансуванні з місцевими органами влади, але наразі ці кошти передані в фонд коронавірусу. В планах міністерства протягом наступних років встановлення мережі пунктів моніторингу відповідно до європейських критеріїв»,- зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Для розрахунку індексу якості повітря використовуються дані концентрацій озону, діоксиду сірки, діоксиду азоту, зважених часток пилу діаметром менше 10 та 2,5 мкм, що передаються кожну годину з семи автоматизованих постів Донецької обласної державної адміністрації. Розпочали з постів Донецької області саме тому, що ці пости відповідають вимогам директиви ЄС про якість атмосферного повітря. Найближчим часом планується підключення до передачі даних Київської та Дніпропетровської областей.

Україна стала другою країною Східного партнерства після Грузії, яка змогла забезпечити всі технічні вимоги для організації процесу передачі даних. Очікуємо, що інші області поступово будуть приєднуватися до цього процесу по мірі створення систем моніторингу відповідно до вимог Директиви 2008/50 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.