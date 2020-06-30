Україна приєдналася до Європейської системи онлайн висвітлення даних про якість повітря

Обновлено: Июнь 30, 2020. Тэги: , , ,

Україна приєдналася до Європейської системи онлайн висвітлення даних про якість повітря

Розпочався автоматизований процес передачі даних про якість атмосферного повітря з серверів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в систему індексу якості повітря Європейського екологічного агентства.

«Українська система моніторингу якості повітря не оновлювалась десятками років і, на жаль, не може надавати актуальну в часі інформацію про стан повітря, як цього вимагає українське суспільство. Ми планували на цей рік закупівлю сучасного обладнання моніторингу повітря у співфінансуванні з місцевими органами влади, але наразі ці кошти передані в фонд коронавірусу. В планах міністерства протягом наступних років встановлення мережі пунктів моніторингу відповідно до європейських критеріїв»,- зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Для розрахунку індексу якості повітря використовуються дані концентрацій озону, діоксиду сірки, діоксиду азоту, зважених часток пилу діаметром менше 10 та 2,5 мкм, що передаються кожну годину з семи автоматизованих постів Донецької обласної державної адміністрації. Розпочали з  постів Донецької області саме тому, що ці пости відповідають вимогам директиви ЄС про якість атмосферного повітря. Найближчим часом планується підключення до передачі даних Київської та Дніпропетровської областей.

Україна стала другою країною Східного партнерства після Грузії, яка змогла забезпечити всі технічні вимоги для організації процесу передачі даних. Очікуємо, що інші області поступово будуть приєднуватися до цього процесу по мірі створення систем моніторингу  відповідно до вимог Директиви 2008/50 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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