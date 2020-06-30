«Житомиргаз Сбыт» просит Минэнерго не допустить срыва поставок газа населению

Обновлено: Июнь 30, 2020. Тэги: , , ,

«Житомиргаз Сбыт» просит Минэнерго не допустить срыва поставок газа населению

ООО «Житомиргаз Сбыт» обратилось в Министерство энергетики Украины с просьбой принять все возможные меры для недопущения срывов поставок природного газа жителям Житомирского региона.

 Сообщает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с 1 июля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 19.10.2018 года заканчивается период действия специальных обязательств по поставкам природного газа населению по регулируемым ценам. В течение действия ПСО НАК «Нафтогаз Украины» обязан был формировать ресурс газа для обеспечения потребностей населения.

В то же время вопрос формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения после 1 июля 2020 пока остается не решенным.

«Правительство до сих пор не установило четких и прозрачных механизмов, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу АО «Укргаздобыча». По нашему мнению, потребности населения необходимо покрыть за счет ресурса, добываемого АО «Укргаздобыча» и этот ресурс является достаточным для обеспечения данной категории потребителей. В частности, объем потребления газа бытовыми потребителями составляет в год 8 млрд. кубометров, а объем добычи газа АО «Укргаздобыча» – 14,9 млрд. кубометров», – отмечается в сообщении.

С целью обеспечения непрерывного газоснабжения для наиболее уязвимой категории потребителей – населения – и недопущения кризисной ситуации на рынке природного газа ООО Житомиргаз Сбыт» обратилось к крупнейшей газодобывающей компании страны АО «Укргаздобыча» с предложением заключить договор купли-продажи природного газа на период июль 2020 — март 2021 года.

«С начала 2020 года цена природного газа снизилась более чем вдвое, и низкий уровень цен на газ был одной из предпосылок открытия рынка и внедрения рыночных цен для населения. На фоне пандемии COVID-19, спада промышленного производства и в целом уровня потребления энергоресурсов в стране ожидалось, что цена на природный газ не будет повышаться в ближайшие месяцы», – сообщает компания.

По этой причине в компании обеспокоены тем, что НАК «Нафтогаз Украины» вышел на рынок с предложением для коммерческих потребителей закупать природный газ в июле по цене, значительно выше, чем она была в июне.

Со своей стороны, компания берет на себя обязательства и в дальнейшем добросовестно работать со своими клиентами, предоставляя им качественные услуги.

Ранее «Терминал» писал, что газ в Европе подорожал на 9%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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