2020-07-01: Киевская область лидирует в повышении цен на светлые бензины

Обновлено: Июль 01, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-07-01: Киевская область лидирует в повышении цен на светлые бензины

1 июля 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались во всех областях. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Киевской области на бензины А-95 Евро.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-95 Евро на АЗС Киевская  область заняла 18-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-95 продается в Сумской (21,74 грн/л), Черниговской (21,93 грн/л) и Винницкой (22,01 грн/л) областях.

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Повышение средней розничной цены на А-95 Евро в Киевской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,77 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 0,6 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 1 и 2 июня и составляла 22,17 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Авантаж 7  (17.97)
  • Mango  (18.99)
  • БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (19.15)
  • Chipo  (19.3)
  • БРСМ-Нафта (19.58)
  • ORANGE  (20.29)
  • SUN OIL   (20.67)
  • Flash plus   (20.99)
  • Вырий  (21.0)
  • ANP (21.2)
  • Авиас Плюс (21.25)

Розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 17,65 грн/л. до максимальных 25,99 грн/л.1-4

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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