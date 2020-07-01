2020-07-01: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 41,15 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,34%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,70 доллара за баррель, прибавив 1,10%.

Котировки фьючерсов на снизились в ходе азиатских торгов в среду, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 39,75 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,22%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 37,08 долл. и сопротивление — на 40,08 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,02% и торгуется на отметке 97,330 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в сентябре вырос на 0,99%, достигнув отметки 41,68 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 1,93 долл. за баррель.