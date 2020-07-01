2020-07-01: Стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла почти на 50 коп.

01 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.1% (2 коп/л) до 16.85 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась 0.10% (2 коп/л) до 17.76 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 2.98% (46 коп/л) до 16.06 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.85 0.09 -0.09 8.09 Бензин А-95 евро 17.76 0.10 -0.04 7.62 Дизельное топливо евро 16.06 2.98 2.27 9.72

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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