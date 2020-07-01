2020-07-01: Стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла почти на 50 коп.

01 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.1% (2 коп/л) до 16.85 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась 0.10% (2 коп/л) до 17.76 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 2.98% (46 коп/л) до 16.06 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.85
|0.09
|-0.09
|8.09
|Бензин А-95 евро
|17.76
|0.10
|-0.04
|7.62
|Дизельное топливо евро
|16.06
|2.98
|2.27
|9.72
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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