Асоціація постачальників енергоресурсів просить Міненерго не допустити зривів у постачанні газу населенню

Члени «Асоціації постачальників енергоресурсів» звернулися до Міністерства енергетики України з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення зривів у постачанні природного газу населенню.

«1 липня 2020 року закінчується період дії спеціальних обов’язків щодо постачання природного газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Протягом дії механізму ПСО Нафтогаз України був зобов’язаний формувати ресурс природного газу для забезпечення потреб населення. Питання формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення після 1 липня 2020 року наразі залишається невирішеним», — йдеться у зверненні.

Уряд досі не встановив чітких і прозорих механізмів, за допомогою яких постачальники природного газу для населення зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу природного газу, що видобувається в Україні.

«Членам Асоціації не важливо хто саме буде продавати природний газ, що видобувається в Україні – Нафтогаз чи Укргазвидобування. Головне, що він повинен продаватися на ринкових умовах на біржі і бути доступним всім постачальникам у рівній мірі», — зауважив Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів.

З метою забезпечення безперервного газопостачання для найбільш вразливої категорії споживачів – населення – члени Асоціації звернулися до найбільшої газовидобувної компанії країни «Укргазвидобування» з пропозицією укласти договори купівлі-продажу природного газу на період липень 2020 — березень 2021 року.

Раніше Асоціація зверталася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і т.в.о міністра енергетики Ольги Буславець з проханням невідкладно до закінчення терміну дії ПСО вжити таких першочергових заходів для уникнення негативних кризових явищ у зв’язку з «відкриттям» ринку природного газу для населення: – Удосконалення механізму формування ціни на природний газ — до настання місяця поставки; – Визначення постачальників «останньої надії» для кожного регіону окремо; – Врегулювання проблеми накопичених боргів на ринку природного газу за період дії ПСО; – Спрощення механізму зміни постачальника і запровадження дієвих важелів впливу на боржників; – Встановлення економічно обґрунтованих тарифів для учасників ринку природного газу; – Перехід на енергетичні одиниці при розрахунках за природний газ; – Забезпечення рівного доступу постачальників до газу внутрішнього видобутку; – Акредитація постачальників газу через Оператора газотранспортної системи Україні; – Актуалізація справедливих норм споживання природного газу. Наразі вжито заходів лише з одного питання.