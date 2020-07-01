Борги за ЖКП на кінець травня скоротилися на 3,3 млрд грн

Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець травня скоротилися на 3,3 млрд грн — до 59,9 млрд грн.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

«На кінець травня 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 23,9 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 18,8 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,8 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,4 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,0 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,0 млрд грн», — повідомили у Держстаті.

Загалом заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець травня становила 59,9 млрд грн, тоді як міяцем раніше була 63,2 млрд грн. Таким чином, українці скоротили борги за комуналку на 3,3 млрд грн.

При цьому вказано, що у травні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 11,9 млрд грн (137,5% нарахованих за цей період сум).

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Читайте в «Терміналі» також, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, 16 червня, на засіданні дійшов висновку, що проект закону №3323 про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупціогенних ризиків.