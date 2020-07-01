Міненерго оголосило про проведення конкурсу постачальника «останньої надії»

Обновлено: Июль 01, 2020. Тэги: , ,

Міненерго оголосило про проведення конкурсу постачальника «останньої надії»

Відповідно до закону «Про ринок природного газу» оголошується конкурс з визначення постачальника «останньої надії».Про це повідомила пресслужба міністерства.

Участь у конкурсі мають право брати усі суб’єкти господарювання, які на підставі ліцензії провадять діяльність з постачання природного газу споживачам (далі – кандидат).
Конкурс проводиться такими етапами:

1) оголошення про проведення конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розкриття конкурсних пропозицій та кваліфікаційний відбір;

4) обрання переможця конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 30.06.2020 року до 07.07.2020 року, 17:00.

Постачальник «останньої надії» повинен відповідати таким вимогам, перелік яких є вичерпним:

1) взяття на себе зобов’язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов’язків постачальника “останньої надії”, які зазначені в заявці учасника;

2) наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

3) наявність активів у формі грошей на рахунках для придбання газу або запасів газу в газосховищах або наявність договору з власником газу в газосховищах (з наданням підтвердних матеріалів у вигляді банківської виписки, копії наявних укладених договорів та/або листа-підтвердження оператора газотранспортної системи/оператора підземних сховищ газу) в обсязі, що не може бути меншим за найбільше значення місячного обсягу споживання газу всіма споживачами України протягом опалювального сезону 2019/20 року (3 514 млн.куб.м);

4) наявність персоналу та інших засобів, укладених договорів на транспортування газу, необхідних для провадження діяльності постачальника “останньої надії”;

5) відсутність контролю, який здійснюється над кандидатом у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 Закону України “Про ринок природного газуˮ, резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.ˮ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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