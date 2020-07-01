Президент утвердил схему ротации членов НКРЭКУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об утверждении схемы ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг».

Текст указа размещен на сайте Президента.

Указ утверждает следующую схему ротации членов НКРЭКУ: до 1 июля 2020 ротация применяется к члену НКРЭКУ Елене Антоновой; до 1 июля 2021 ротация применяется к Оксане Кривенко; до 1 июля 2023 ротация применяется к Алексею Магде.

Также согласно указу до 1 июля 2024 ротация применяется к членам НКРЭКУ Ольге Бабий, Дмитрию Коваленко; до 1 июля 2025 ротация применяется к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.

Ранее «Терминал» сообщал, что тариф на передачу электроэнергии увеличится в четыре раза — НКРЭКУ.