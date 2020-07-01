Транзит газу через Україну у цьому році зменшився на 45%

За 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року (45,1 млрд куб. м).

Повідомляє ОГТСУ.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких за підсумками півріччя використав 78%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 22,9 млрд куб. м газу. Зокрема, у Польшу – 1,8 млрд куб. м, Словаччину – 16,9 млрд куб. м, Угорщину – 4,2 млрд куб. м.

У трансбалканському напрямку транзит склав 1,9 млрд куб. м. Із них 0,4 млрд куб. м – у Румунію та 1,5 млрд куб. м – у Молдову. Зауважимо, що у червні транзит українською ГТС у трансбалканському напрямку різко збільшився через зупинку газогону «Турецький потік».

Також в першому півріччі 2020 року в режимі short-haul були здійснені тестові транзитні операції по маршрутах Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також – з митного складу до Словаччини, Польщі та Угорщини.

Раніше «Термінал» писав, що транзит газу південною гілкою ГТС України збільшився на 50% через зупинку Турецького потоку.