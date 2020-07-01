Транзит газу через Україну у цьому році зменшився на 45%

Обновлено: Июль 01, 2020. Тэги: ,

Транзит газу через Україну у цьому році зменшився на 45%

За 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року (45,1 млрд куб. м).

Повідомляє ОГТСУ.

З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких за підсумками півріччя використав 78%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.

У західному напрямку було протранзитовано 22,9 млрд куб. м газу. Зокрема, у Польшу – 1,8 млрд куб. м, Словаччину – 16,9 млрд куб. м, Угорщину – 4,2 млрд куб. м.

У трансбалканському напрямку транзит склав 1,9 млрд куб. м. Із них 0,4 млрд куб. м – у Румунію та 1,5 млрд куб. м – у Молдову. Зауважимо, що у червні транзит українською ГТС у трансбалканському напрямку різко збільшився через зупинку газогону «Турецький потік».

Також в першому півріччі 2020 року в режимі short-haul були здійснені тестові транзитні операції по маршрутах Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також – з митного складу до Словаччини, Польщі та Угорщини.

Раніше «Термінал» писав, що транзит газу південною гілкою ГТС України збільшився на 50% через зупинку Турецького потоку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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