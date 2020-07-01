Усі боржники Укренерго отримають статус «переддефолтний»

Починаючи з 1 червня 2020 року учасники ринку, які не здійснили оплату послуг з передачі електричної енергії та/або з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, наданих НЕК «Укренерго», набуватимуть статусу «переддефолтний».

Повідомляється на сайті Укренерго.

Надання такого статусу передбачено постановою НКРЕКП від 28 лютого 2020 року № 516 «Про затвердження змін до Правил ринку», яка набрала чинності з 01 червня 2020 року.

Згідно постанові, учасник ринку, у якого виникла заборгованість перед НЕК «Укренерго» за послуги з передачі електричної енергії та з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у строк понад 30 календарних днів з дати отримання акта приймання-передачі послуги, та який не сплатив таку заборгованість, набуває статусу «переддефолтний».

Укренерго також звертає увагу на те, що якщо учасник ринку також виступає в якості електропостачальника (або споживача), після набуття ним статусу «дефолтний» постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником «останньої надії» відповідно до Правил роздрібного ринку.

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