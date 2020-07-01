З 1 липня українці можуть самостійно обирати постачальника газу

Обновлено: Июль 01, 2020. Тэги: , , ,

З 1 липня українці можуть самостійно обирати постачальника газу
В Україні з 1 липня значно спрощується процедура зміни постачальника газу для населення.

Як раніше писав у Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, з липня споживачы газу зможуть змінювати постачальника в один клік: достатньо відіслати новому постачальнику заяву-приєднання.

«Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій», — пояснив Коболєв.

Він наголосив, що до впровадження змін процес міг тягтися місяцями. З новими правилами можна змінити постачальника упродовж трьох днів.

«Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу. І я вдячний, що, попри коронавірусну пандемію, регулятор продовжує реформувати український ринок газу і змінив правила, щоб нарешті дати свободу вибору кожному українцю», — додав голова правління Нафтогазу.

У новому рішенні регулятора було усунуто такі вимоги для зміни постачальника, як отримання письмової довідки про відсутність боргу або складання акта звірки розрахунків — або ж укладення графіка погашення заборгованості перед постачальником. Разом з тим споживач має самостійно заявити, що не має боргів за газ.

Читайте в «Терміналі» ще, Глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що однією з умов його нового контракту є підготовка до виходу компанії на ІРО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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