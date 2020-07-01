З 1 липня українці можуть самостійно обирати постачальника газу

В Україні з 1 липня значно спрощується процедура зміни постачальника газу для населення.

Як раніше писав у Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, з липня споживачы газу зможуть змінювати постачальника в один клік: достатньо відіслати новому постачальнику заяву-приєднання.

«Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій», — пояснив Коболєв.

Він наголосив, що до впровадження змін процес міг тягтися місяцями. З новими правилами можна змінити постачальника упродовж трьох днів.

«Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу. І я вдячний, що, попри коронавірусну пандемію, регулятор продовжує реформувати український ринок газу і змінив правила, щоб нарешті дати свободу вибору кожному українцю», — додав голова правління Нафтогазу.

У новому рішенні регулятора було усунуто такі вимоги для зміни постачальника, як отримання письмової довідки про відсутність боргу або складання акта звірки розрахунків — або ж укладення графіка погашення заборгованості перед постачальником. Разом з тим споживач має самостійно заявити, що не має боргів за газ.

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