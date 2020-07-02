2020-07-02: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 42,11 доллара за баррель.



Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,19%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,84 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Нефть дорожает в четверг, несмотря на опасения о том, что ускорение роста числа случаев COVID-19 затормозит восстановление спроса на топливо, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки выросли на 0,43% до $42,21 за баррель к 09:10 МСК, на — прибавили 0,35% до $39,96 за баррель.

Поддержку ценам оказали данные о превзошедшем прогнозы снижении запасов нефти в США.

Запасы нефти в США снизились на 7,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 июня, до 533,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Аналитики ожидали снижения на 0,7 миллиона баррелей.

Однако аналитики отметили, что данные также указали на рост запасов бензина в связи с резким увеличением импорта, вопреки ожиданиям сокращения запасов.

«Данные EIA показали, что импорт бензина достиг самого высокого уровня с августа прошлого года и вырос до сезонного пика за девять лет».