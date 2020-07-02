2020-07-02: В мелком опте цены на бензины продолжают расти

02 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.56% (9 коп/л) до 16.94 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.36% (6 коп/л) до 17.82 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 1.19% (19 коп/л) до 16.25 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.94
|0.56
|0.40
|8.48
|Бензин А-95 евро
|17.82
|0.36
|0.28
|7.87
|Дизельное топливо евро
|16.25
|1.19
|3.67
|10.57
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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