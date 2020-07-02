2020-07-02: В мелком опте цены на бензины продолжают расти

02 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.56% (9 коп/л) до 16.94 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.36% (6 коп/л) до 17.82 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 1.19% (19 коп/л) до 16.25 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.94 0.56 0.40 8.48 Бензин А-95 евро 17.82 0.36 0.28 7.87 Дизельное топливо евро 16.25 1.19 3.67 10.57

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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