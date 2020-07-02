Рубрика | газ, Официоз, Украина

Дію положення про ПСО на постачальників природного газу для населення продовжено

Обновлено: Июль 02, 2020. Тэги: , , ,

Дію положення про ПСО на постачальників природного газу для населення продовжено

Уряд на засіданні 1 липня схвалив Постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». Відповідно, дія ПСО для постачальників газу для населення продовжено до 1 серпня.

Повідомляє Міненерго України.

«Для забезпечення безперебійності і стабільності функціонування ринку природного газу при скасуванні ПСО, важливо було визначити постачальника «останньої надії», якого, на жаль, останні роки у нас не було. Ця тема дуже важлива, тому що після скасування ПСО кожен споживач повинен мати гарантоване постачання газу», — наголосила Ольга Буславець.

 Вона повідомила, що 30 червня у Міненерго проведено засідання конкурсної комісії і прийнято рішення про оголошення конкурсу на обрання постачальника «останньої надії».

 «Ми чекаємо, що до 7 липня буде надано пропозиції усіх потенційних постачальників «останньої надії», і конкурс буде проведено за всіма конкурентними правилами і вимогами», — зазначила Ольга Буславець.

 Це дозволить забезпечити поетапне відкриття ринку природного газу та безперебійне постачання цього ресурсу населенню.

Читайте у «Термніалі»: за перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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