Дію положення про ПСО на постачальників природного газу для населення продовжено

Уряд на засіданні 1 липня схвалив Постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». Відповідно, дія ПСО для постачальників газу для населення продовжено до 1 серпня.

Повідомляє Міненерго України.

«Для забезпечення безперебійності і стабільності функціонування ринку природного газу при скасуванні ПСО, важливо було визначити постачальника «останньої надії», якого, на жаль, останні роки у нас не було. Ця тема дуже важлива, тому що після скасування ПСО кожен споживач повинен мати гарантоване постачання газу», — наголосила Ольга Буславець.

Вона повідомила, що 30 червня у Міненерго проведено засідання конкурсної комісії і прийнято рішення про оголошення конкурсу на обрання постачальника «останньої надії».

«Ми чекаємо, що до 7 липня буде надано пропозиції усіх потенційних постачальників «останньої надії», і конкурс буде проведено за всіма конкурентними правилами і вимогами», — зазначила Ольга Буславець.

Це дозволить забезпечити поетапне відкриття ринку природного газу та безперебійне постачання цього ресурсу населенню.

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