Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают повышаться после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 16:15 по Киеву в четверг составляет $42,63 за баррель, что на $0,60 (1,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,51 (1,28%) — до $40,33 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что российская нефть Urals бьет по карману европейских НПЗ в отсутствие альтернативы.