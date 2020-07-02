Перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських ПСГ за останні роки. Окрім збільшення закачування газу власного видобутку, спостерігається значне зростання попиту європейських клієнтів на використання ПСГ України. За перші півроку 2020 року європейські клієнти закачали до українських газосховищ 2,6 млрд куб. м газу, що більш ніж втричі перевищує показники минулого року.

Інформує Укртрансгаз.

На кінець червня 2020 року в підземних газосховищах Укртрансгазу накопичено понад 19,8 млрд куб. м газу. Це на 47% або на 6,3 млрд куб. м більше ніж у 2019-му.

За останні десять років середній обсяг наповнення ПСГ наприкінці червня становив 12,4 млрд куб. м. Цього року запас газу у сховищах більший за середній за останні десять років майже на 60%.

Об’єм закачування газу в підземні сховища України в першому півріччі поточного року – 6,5 млрд куб. м природного газу, що на 0,2 млрд куб. м більше ніж минулого року. Суттєвий внесок у наповнення вітчизняних газосховищ зробили іноземні трейдери. За шість місяців поточного року вони закачали 2,6 млрд куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям у ПСГ, збільшився втричі.

Обсяг газу, що станом на 01.07.2020 зберігають в режимі «Митний склад»* вітчизняні компанії, – 1,3 млрд куб. м (на 40% менше ніж у 2019 році). У той же час цією послугою активно користуються трейдери з європейських країн та США. Так, станом на 01.07.2020 компанії-нерезиденти зберігали в режимі «митний склад» 3,6 млн куб. м газу (+253% до аналогічного періоду минулого року).

Для транспортування газу до «Митного складу» клієнти ПСГ, насамперед – іноземні, все частіше використовують спеціальні тарифи на транспортування «short haul»**, що були встановлені НКРЕКП для Оператора ГТС на початку цього року. З початку року з використанням цього тарифу резиденти транспортували на «Митний склад» 0,14 млрд куб. м газу. Нерезиденти закачали на «Митний склад» з використанням спеціального тарифу з початку року 1,6 млрд куб. м., з них лише за червень – 0,8 млрд куб. м.

Раніше «Термінал» писав, що інформаційні платформи операторів ГТС та ПСГ об’єднають послуги short haul та «Митний склад».