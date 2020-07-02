Перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських ПСГ

Обновлено: Июль 02, 2020. Тэги: , ,

Перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських ПСГ

Перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських ПСГ за останні роки. Окрім збільшення закачування газу власного видобутку, спостерігається значне зростання попиту європейських клієнтів на використання ПСГ України. За перші півроку 2020 року європейські клієнти закачали до українських газосховищ 2,6 млрд куб. м газу, що більш ніж втричі перевищує показники минулого року.

Інформує Укртрансгаз.

На кінець червня 2020 року в підземних газосховищах Укртрансгазу накопичено понад 19,8 млрд куб. м газу. Це на 47% або на 6,3 млрд куб. м більше ніж у 2019-му.

За останні десять років середній обсяг наповнення ПСГ наприкінці червня становив 12,4 млрд куб. м. Цього року запас газу у сховищах більший за середній за останні десять років майже на 60%.

Об’єм закачування газу в підземні сховища України в першому півріччі поточного року – 6,5 млрд куб. м природного газу, що на 0,2 млрд куб. м більше ніж минулого року. Суттєвий внесок у наповнення вітчизняних газосховищ зробили іноземні трейдери. За шість місяців поточного року вони закачали 2,6 млрд куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям у ПСГ, збільшився втричі.

Обсяг газу, що станом на 01.07.2020 зберігають в режимі «Митний склад»* вітчизняні компанії, – 1,3 млрд куб. м (на 40% менше ніж у 2019 році). У той же час цією послугою активно користуються трейдери з європейських країн та США. Так, станом на 01.07.2020 компанії-нерезиденти зберігали в режимі «митний склад» 3,6 млн куб. м газу (+253% до аналогічного періоду минулого року).

Для транспортування газу до «Митного складу» клієнти ПСГ, насамперед – іноземні, все частіше використовують спеціальні тарифи на транспортування «short haul»**, що були встановлені НКРЕКП для Оператора ГТС на початку цього року. З початку року з використанням цього тарифу резиденти транспортували на «Митний склад» 0,14 млрд куб. м газу. Нерезиденти закачали на «Митний склад» з використанням спеціального тарифу з початку року 1,6 млрд куб. м., з них лише за червень – 0,8 млрд куб. м.

Раніше «Термінал» писав, що інформаційні платформи операторів ГТС та ПСГ об’єднають послуги short haul та «Митний склад».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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