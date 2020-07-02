Шахтарі вийшли на мітинг не тільки щодо заборгованості — Буславець

Шахтарі вийшли на мітинг не тільки щодо заборгованості. Вони вимагають гарантованого збуту вугілля та виконання паливного балансу.
Про це за підсумками засідання уряду повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
“На мітинги вийшли не тільки щодо заборгованості. Сьогодні на мітингу є підприємства, що знаходяться у приватному секторі, вони є або в оренді, приватного власника, і вимагають на сьогодні гарантованого збуту вугілля. На сьогодні держпідприємства вугільні мають збут вугілля на державних компаніях «Центроенерго“ і деяких теплоелектроцентралей, що працюють на вугіллі. Їх вимоги — виконання паливного балансу. І ми слідкуємо”, — зазначила Буславець.
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