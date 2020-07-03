2020-07-03: Цены на бензины на АЗС продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 03 июля 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 2.33% (49.0 коп/л) до 21.50 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 3.49% (79.0 коп/л) до 23.51 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 1.48% (33.0 коп/л) до 22.30 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 июля 2020 г. подорожал на 1.46% (17.0 коп/л) до 11.56 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.2%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.50 16.50 2.33 2.93 Бензин А-95 евро 23.51 17.00 3.49 4.14 Дизельное топливо Евро 22.30 16.14 1.48 2.12 Сжиженный газ 11.56 9.99 1.46 1.35

Для справки:

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