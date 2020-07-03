2020-07-03: Цены на бензины на АЗС продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 03 июля 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 2.33% (49.0 коп/л) до 21.50 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 3.49% (79.0 коп/л) до 23.51 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 1.48% (33.0 коп/л) до 22.30 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 июля 2020 г. подорожал на 1.46% (17.0 коп/л) до 11.56 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.50
|16.50
|2.33
|2.93
|Бензин А-95 евро
|23.51
|17.00
|3.49
|4.14
|Дизельное топливо Евро
|22.30
|16.14
|1.48
|2.12
|Сжиженный газ
|11.56
|9.99
|1.46
|1.35
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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