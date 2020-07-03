2020-07-03: Днепропетровская область лидер недельного подорожания бензина А-95 евро

На неделе с 28 июня по 3 июля 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались во всех областях. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Днепропетровской области на бензины А-95 Евро.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-95 Евро на АЗС Днепропетровская область заняла 19-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-95 продается в Винницкой (22,26 грн/л), Сумской (22,59 грн/л) и Полтавской (22,82 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на А-95 Евро в Днепропетровской области за неделю составило 1,72 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 23,92 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,98 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 3 июня и составляла 21,91 грн/л.

Розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 19,9 грн/л. до максимальных 28,5 грн/л.