2020-07-03: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Июль 03, 2020. Тэги: , , ,

2020-07-03: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,71 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,00%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,24 доллара за баррель, потеряв 1,01%.

Цены на нефть снижаются в связи с опасениями в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США, пишет «Investing.vom».

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами — более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

«Нефтяной рынок по-прежнему очень зависим от развития ситуации вокруг коронавируса, а также от всех факторов, влияющих на спрос», — отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. «Рост цен на нефть будет сдерживаться рисками введения новых ограничительных мер из-за повышающейся заболеваемости COVID-19″, — цитирует эксперта MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, — на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США — показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю — до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в пятницу составляет $42,66 за баррель, что на $0,46 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,11 (2,6%), до $43,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,45 (1,11%) — до $40,20 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (2,1%), до $40,65 за баррель.

В пятницу основные торги на NYMEX проводиться не будут в связи с выходным днем в США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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