Центренерго розраховується з шахтарями за поставлене вугілля

Обновлено: Июль 03, 2020. Тэги: , ,

Центренерго розраховується з шахтарями за поставлене вугілля

Першого липня на Трипільській ТЕС відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,  до участі на якому були запрошені т.в.о. міністра енергетики України О.Буславець, члени НКРЕКП та інші експерти.

Повідомляє Центренерго.

Доповідаючи про поточний стан розрахунків за поставлене вугілля , в.о.генерального директора  Центренерго Олександр Корчинський  зазначив, що рівень оплати  у червні сягнув більш ніж 86%. Графіком липня передбачено близько 120 млн. грн. на виплату боргів шахтарям, та 1-го липня компанія вже сплатила 49 млн. грн.

Окремо було зазначено, що ціна на вугілля, яка за калорійність 5200 ккал/кг складає 1950 грн/т. без ПДВ, не покривається ціною реалізації електроенергії. У зв’язку з цим ПАТ «Центренерго» використовує комбінований процес виробництва, поєднуючи вугілля та газ, з метою мінімізації збитків підприємства та накопичення обігових коштів для розрахунку.

Керівник Центренерго наголосив,  що погашення заборгованості за вугілля — це одно з пріоритетних завдань компанії, незважаючи на складний фінансово-економічний стан та прострочену заборгованість від ДП «Енергоринок», яка складає  понад 1,4 млрд. грн. Для врегулювання цієї ситуації  запропоновано передбачити механізми взаємозаліку простроченої дебіторської заборгованості ДП «Енергоринок» та кредиторської заборгованості перед ДП «Держвуглепостач».

Читайте у «Терміналі»: Центрэнерго будет приватизировано в следующем году — Фонд госимущества.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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