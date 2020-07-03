Центренерго розраховується з шахтарями за поставлене вугілля

Першого липня на Трипільській ТЕС відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, до участі на якому були запрошені т.в.о. міністра енергетики України О.Буславець, члени НКРЕКП та інші експерти.

Повідомляє Центренерго.

Доповідаючи про поточний стан розрахунків за поставлене вугілля , в.о.генерального директора Центренерго Олександр Корчинський зазначив, що рівень оплати у червні сягнув більш ніж 86%. Графіком липня передбачено близько 120 млн. грн. на виплату боргів шахтарям, та 1-го липня компанія вже сплатила 49 млн. грн.

Окремо було зазначено, що ціна на вугілля, яка за калорійність 5200 ккал/кг складає 1950 грн/т. без ПДВ, не покривається ціною реалізації електроенергії. У зв’язку з цим ПАТ «Центренерго» використовує комбінований процес виробництва, поєднуючи вугілля та газ, з метою мінімізації збитків підприємства та накопичення обігових коштів для розрахунку.

Керівник Центренерго наголосив, що погашення заборгованості за вугілля — це одно з пріоритетних завдань компанії, незважаючи на складний фінансово-економічний стан та прострочену заборгованість від ДП «Енергоринок», яка складає понад 1,4 млрд. грн. Для врегулювання цієї ситуації запропоновано передбачити механізми взаємозаліку простроченої дебіторської заборгованості ДП «Енергоринок» та кредиторської заборгованості перед ДП «Держвуглепостач».

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