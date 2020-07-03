Члены Конгресса США обратились с письмом к Зеленскому относительно энергетической безопасности Украины

Члены Конгресса США обратились с письмом к Владимиру Зеленскому, в котором призвали усилить энергетическую безопасность Украины путем интенсивного развития возобновляемой энергетики.

Об этом говорится в письме, копию которого Укринформу предоставили в Американско-украинском деловом совете (USUBC).

«Пишем вам, чтобы выразить нашу решительную поддержку усилиям Украины по укреплению ее энергетической безопасности, в том числе путем развития возобновляемой энергетики. Мы призываем ваше правительство участвовать в переговорах с ключевыми участниками отрасли, чтобы гарантировать постоянные иностранные инвестиции, а также рост в этом стратегическом секторе», — отмечается в письме.

При этом американские законодатели напомнили, что в энергетическую отрасль Украины уже осуществлено много вливаний, в том числе более $2 млрд иностранных инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии.

Кроме того, американская компания GE Wind Energy поставляет ветрогенераторы на 275 МВт, а Европейский банк реконструкции и развития, в котором США являются ведущим акционером, предоставил и одобрил финансирование в размере $600 млн на проекты возобновляемой энергетики в Украине.

К тому же Международная финансовая корпорация по развитию со своей стороны пообещала профинансировать $400 млн, а также страховать политические риски для проекта ветроэнергетики в Украине.

«Надеемся на сотрудничество с Украиной для расширения инвестиционных возможностей в ключевых отраслях энергетики, включая ветряную, солнечную, биотопливную, гидро- и геотермальную энергетику», — отмечается в письме.

В Конгрессе США положительно оценили привлечение Секретариата Энергетического сообщества к процессу посредничества с украинскими субъектами с целью достижения консенсуса.

«Мы советуем вам продолжать этот консенсусный подход в переговорах с инвесторами как ветровой, так и солнечной энергетики, а также субъектами промышленности, в то время как вы стремитесь реструктурировать законодательство, что станет основой для соответствующих инвестиций», — подчеркивается в письме.

Отмечается, что это усилило бы авторитет Украины в привлечении дальнейших прямых иностранных инвестиций в ее энергетический сектор, а также в другие секторы национальной экономики.

Письмо подписали сопредседатель Украинского Конгрессового кокуса конгрессвумен Марси Каптур, а также конгрессмен Майк Куигли.