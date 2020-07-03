Члены Конгресса США обратились с письмом к Зеленскому относительно энергетической безопасности Украины

Обновлено: Июль 03, 2020. Тэги: , ,

Члены Конгресса США обратились с письмом к Зеленскому относительно энергетической безопасности Украины
Члены Конгресса США обратились с письмом к Владимиру Зеленскому, в котором призвали усилить энергетическую безопасность Украины путем интенсивного развития возобновляемой энергетики.

Об этом говорится в письме, копию которого Укринформу предоставили в Американско-украинском деловом совете (USUBC).

«Пишем вам, чтобы выразить нашу решительную поддержку усилиям Украины по укреплению ее энергетической безопасности, в том числе путем развития возобновляемой энергетики. Мы призываем ваше правительство участвовать в переговорах с ключевыми участниками отрасли, чтобы гарантировать постоянные иностранные инвестиции, а также рост в этом стратегическом секторе», — отмечается в письме.

При этом американские законодатели напомнили, что в энергетическую отрасль Украины уже осуществлено много вливаний, в том числе более $2 млрд иностранных инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии.

Кроме того, американская компания GE Wind Energy поставляет ветрогенераторы на 275 МВт, а Европейский банк реконструкции и развития, в котором США являются ведущим акционером, предоставил и одобрил финансирование в размере $600 млн на проекты возобновляемой энергетики в Украине.

К тому же Международная финансовая корпорация по развитию со своей стороны пообещала профинансировать $400 млн, а также страховать политические риски для проекта ветроэнергетики в Украине.

«Надеемся на сотрудничество с Украиной для расширения инвестиционных возможностей в ключевых отраслях энергетики, включая ветряную, солнечную, биотопливную, гидро- и геотермальную энергетику», — отмечается в письме.

В Конгрессе США положительно оценили привлечение Секретариата Энергетического сообщества к процессу посредничества с украинскими субъектами с целью достижения консенсуса.

«Мы советуем вам продолжать этот консенсусный подход в переговорах с инвесторами как ветровой, так и солнечной энергетики, а также субъектами промышленности, в то время как вы стремитесь реструктурировать законодательство, что станет основой для соответствующих инвестиций», — подчеркивается в письме.

Отмечается, что это усилило бы авторитет Украины в привлечении дальнейших прямых иностранных инвестиций в ее энергетический сектор, а также в другие секторы национальной экономики.

Письмо подписали сопредседатель Украинского Конгрессового кокуса конгрессвумен Марси Каптур, а также конгрессмен Майк Куигли.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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