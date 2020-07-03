Eustream запропонував додаткові потужності на вході в Україну в точці з’єднання «Велки Капушани» у розмірі 60 млн м3/добу до 1 жовтня.

Це дозволить гарантувати всім зацікавленим компаніям, що в серпні-вересні вони зможуть вчасно завезти заплановані обсяги газу з території Словаччини в Україну для зберігання в українських ПСГ, пише пресслужба ОГТСУ.

Можливість віртуального реверсу в точці з’єднання «Велке Капушани» була створена ще з 1 березня 2020 року, однак Eustream не пропонував ці потужності у більшому обсязі. З нашої точки зору, ринку можливо запропонувати переривчасті потужності в обсязі до 110 млн м3/добу, що відповідає обсягу транспортування через цю точку з України в Словаччину. Також доцільно розширити термін дії такої пропозиції, що дозволить трейдерам планувати свої операції в більш довгостроковій перспективі та використовувати більш дешеві потужності.

Потреба в проведенні ремонту газопроводу, що використовується при імпорті через ГВС «Будінце», викликана необхідністю підготовки ГТС до наступного опалювального сезону. Слід зазначити, що цей газопровід фактично є тимчасовим рішенням (перемичкою), що був швидко побудований у 2014 році з метою забезпечити можливість фізичного реверсу газу зі Словаччини. У той час існував історичний контракт з Газпромом, який категорично заперечував можливість використання потужної транзитної інфраструктури ГВС «Ужгород»/ «Велке Капушани», яка будувалася для транспортування до 280 млн м3 году на добу та має необхідну резервну потужність – 4 нитки сучасних газопроводів «Союз», «Прогрес», «УПУ» та «ДУД-2» діаметром 1400 мм. Тому протягом десятиліть її технічне обслуговування не потребували зупинки транспортування газу. На жаль, газопровід «Лупінг-4» ГВС «Будінце» 1970-х років будівництва не має резервних потужностей, тому його ремонт потребує відключення або значного скорочення транспортування газу.

Слід зазначити, що наразі рівень використання потужностей ГВС «Ужгород»/ «Велкі Капушани» не перевищує 40% та й надалі буде зменшуватись, що дає можливість операторам Словаччини та України у майбутньому опрацювати варіанти використання 2-х з наявних чотирьох труб великого діаметру для організації безперебійного та гарантованого імпорту в Україну, замість тимчасового рішення ГВС «Будінце».