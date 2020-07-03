Eustream запропонував додаткові потужності на вході в Україну в точці з’єднання «Велки Капушани»

Обновлено: Июль 03, 2020. Тэги: ,

Eustream запропонував додаткові потужності на вході в Україну в точці з’єднання «Велки Капушани»
Eustream  запропонував додаткові потужності на вході в Україну в точці з’єднання «Велки Капушани» у розмірі 60 млн м3/добу до 1 жовтня.

Це дозволить гарантувати всім зацікавленим компаніям, що в серпні-вересні вони зможуть вчасно завезти заплановані обсяги газу з території Словаччини в Україну для зберігання в українських ПСГ, пише пресслужба ОГТСУ.

Можливість віртуального реверсу в точці з’єднання «Велке Капушани» була створена ще з 1 березня 2020 року, однак Eustream не пропонував ці потужності у більшому обсязі. З нашої точки зору, ринку можливо запропонувати переривчасті потужності в обсязі до 110 млн м3/добу, що відповідає обсягу транспортування через цю точку з України в Словаччину. Також доцільно розширити термін дії такої пропозиції, що дозволить трейдерам планувати свої операції в більш довгостроковій перспективі та використовувати більш дешеві потужності.

Потреба в проведенні ремонту газопроводу, що використовується при імпорті через ГВС «Будінце», викликана необхідністю підготовки ГТС до наступного опалювального сезону. Слід зазначити, що цей газопровід фактично є тимчасовим рішенням (перемичкою), що був швидко побудований у 2014 році з метою забезпечити можливість фізичного реверсу газу зі Словаччини. У той час існував історичний контракт з Газпромом, який категорично заперечував можливість використання потужної транзитної інфраструктури ГВС «Ужгород»/ «Велке Капушани», яка будувалася для транспортування до 280 млн м3 году на добу та має необхідну резервну потужність – 4 нитки сучасних газопроводів «Союз», «Прогрес», «УПУ» та «ДУД-2» діаметром 1400 мм. Тому протягом десятиліть її технічне обслуговування не потребували зупинки транспортування газу. На жаль, газопровід «Лупінг-4» ГВС «Будінце» 1970-х років будівництва не має резервних потужностей, тому його ремонт потребує відключення або значного скорочення транспортування газу.

Слід зазначити, що наразі рівень використання потужностей ГВС «Ужгород»/ «Велкі Капушани» не перевищує 40% та й надалі буде зменшуватись, що дає можливість операторам Словаччини та України у майбутньому опрацювати варіанти використання 2-х з наявних чотирьох труб великого діаметру для організації безперебійного та гарантованого імпорту в Україну, замість тимчасового рішення ГВС «Будінце».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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