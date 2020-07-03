УКРГАЗБАНК та ЮНІДО створять гарантійний фонд кредитів для впровадження енергоменеджменту в промисловості

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та УКРГАЗБАНК підписали договір, в рамках якого буде створений гарантійний фонд кредитів в розмірі 1,5 млн доларів США. Фонд є спеціальним фінансовим механізмом в рамках проекту ЮНІДО-ГЕФ «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в українській промисловості».

Повідомляє Укргазбанк.

Фонд допоможе промисловим підприємствам отримати доступ до капіталу для впровадження систем енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001, а також інших заходів з енергоефективності. Фонд перехресно гарантується PLC Citibank Europe. Це перший та єдиний у своєму роді фінансовий механізм, створений організацією ООН спільно із українським фінансовим партнером, в основі якого лежить гарантія.

Раніше «Термінал» писав, що Мінекоенерго фіналізує законопроект про енергоефективність – заступник міністра.