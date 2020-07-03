Уряд призначив заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Кабінет Міністрів України призначив Ірину Ставчук заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Відповідне розпорядження від 01 липня 2020 року № 790-р опубліковано на Урядовому порталі, пише пресслужба мінекології.
Раніше Ірина Ставчук займала посаду заступника Міністра енергетики та захисту довкілля України.
Ірина Ставчук закінчила з відзнакою теплоенергетичний факультет Київського політехнічного Інституту за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».
Здобула другу вищу освіту в Міжнародному інституті промислової та екологічної економіки (Лунд, Швеція) за спеціальністю «Екологічний менеджмент та політика».
З 2006 по 2017 рр. працювала в Національному екологічному центрі України та координувала роботу в сфері розробки та запровадження кліматоохоронної політики в Україні, брала участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату.
З 2008 по 2019 рік – координаторка Climate Action Network в регіоні Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії.