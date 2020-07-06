2020-07-06: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Обновлено: Июль 06, 2020. Тэги: , , ,

2020-07-06: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 43,05 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН  со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,48 доллара за баррель, потеряв 0,42%.

Нефтяные цены изменяются разнонаправленно, пишет «Investing.com».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск составила $43,09 за баррель, что на $0,29 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,34 (0,79%) — до $42,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,14 (0,34%) — до $40,51 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

«На прошлой неделе нефтяные цены выросли, поскольку надежды на V-образное восстановление были подкреплены положительными экономическими данными, хотя прирост сократился в пятницу. Сокращение запасов в США и сильные данные по рынку труда страны поддержали позитивные настроения на рынке», — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, нефтяные цены будут снижаться на этой неделе, если «данные о передвижении в выходные покажут сдержанную активность».

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Автор:

(Всего статей: 8759)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: