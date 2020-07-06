2020-07-06: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 43,05 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,48 доллара за баррель, потеряв 0,42%.

Нефтяные цены изменяются разнонаправленно, пишет «Investing.com».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск составила $43,09 за баррель, что на $0,29 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,34 (0,79%) — до $42,8 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,14 (0,34%) — до $40,51 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

«На прошлой неделе нефтяные цены выросли, поскольку надежды на V-образное восстановление были подкреплены положительными экономическими данными, хотя прирост сократился в пятницу. Сокращение запасов в США и сильные данные по рынку труда страны поддержали позитивные настроения на рынке», — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, нефтяные цены будут снижаться на этой неделе, если «данные о передвижении в выходные покажут сдержанную активность».

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.