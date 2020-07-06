ICC Ukraine закликала уряд не допустити підвищення цін на електроенергію для промисловості

Обновлено: Июль 06, 2020. Тэги: ,

ICC Ukraine закликала уряд не допустити підвищення цін на електроенергію для промисловості

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг погодила нові тарифи на транспортування електроенергії. Відтак з 1 серпня тариф за передачу електроенергії з боку «Укренерго» зросте з 155,4 грн за МВт-год до 327,9 грн за МВт-год і це без урахування податку на додану вартість.

Йдеться у заяві Українського комітету Міжнародної торгової палати.

За підрахунками ICC Ukraine, таке рішення НКРЕКП призведе до зростання вартості електроенергії для промисловості на 20 відсотків. Це означає збільшення вартості послуг для всіх споживачів, та на всю продукцію, де у собівартості закладена частка електроенергії. Окрім цього українська промисловість отримає черговий удар в час, коли вона і так потерпає від впливу кризових явищ.

Президент УНК МТП Володимир Щелкунов наголосив – більшість країн у світі намагаються підтримати власний реальний сектор в умовах кризи та пандемії. Україна на жаль, не може це зробити значними фінансовими вливаннями. Але принаймні не слід створювати нові фінансові навантаження. Ми спілкувалися із більшістю профільних асоціацій. І металурги, і хіміки, і комунальники, всі кажуть, що підвищення тарифів на передачу призведе до збільшення собівартості продукції. І якщо в середині країни, все це ляже на плечі пересічних громадян, то на іноземних ринках, нас просто почнуть виштовхувати конкуренти. А це вже далі піде по ланцюгу – зменшення обсягів експорту, зменшення надходжень до бюджету, урізання соцпрограм. Не можна ухвалювати подібні рішення без врахування тих наслідків, яке воно може спричинити.

За нормативною базою, після ухвалення рішення НКРЕКП є два тижні, коли можна подавати свої пропозиції, чи розрахунки, щоб скорегувати його. ІСС Ukraine звертатиметься до Уряду, з ініціативою звернути на такі дії регулятора, і спробувати запропонувати альтернативний варіант розв’язання проблем Укренерго. Але в жодному разі не коштом власного виробництва.

Раніше «Термінал» писав, що тариф на передачу электроэнергии увеличится в четыре раза — НКРЭКУ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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