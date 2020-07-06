ICC Ukraine закликала уряд не допустити підвищення цін на електроенергію для промисловості

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг погодила нові тарифи на транспортування електроенергії. Відтак з 1 серпня тариф за передачу електроенергії з боку «Укренерго» зросте з 155,4 грн за МВт-год до 327,9 грн за МВт-год і це без урахування податку на додану вартість.

Йдеться у заяві Українського комітету Міжнародної торгової палати.

За підрахунками ICC Ukraine, таке рішення НКРЕКП призведе до зростання вартості електроенергії для промисловості на 20 відсотків. Це означає збільшення вартості послуг для всіх споживачів, та на всю продукцію, де у собівартості закладена частка електроенергії. Окрім цього українська промисловість отримає черговий удар в час, коли вона і так потерпає від впливу кризових явищ.

Президент УНК МТП Володимир Щелкунов наголосив – більшість країн у світі намагаються підтримати власний реальний сектор в умовах кризи та пандемії. Україна на жаль, не може це зробити значними фінансовими вливаннями. Але принаймні не слід створювати нові фінансові навантаження. Ми спілкувалися із більшістю профільних асоціацій. І металурги, і хіміки, і комунальники, всі кажуть, що підвищення тарифів на передачу призведе до збільшення собівартості продукції. І якщо в середині країни, все це ляже на плечі пересічних громадян, то на іноземних ринках, нас просто почнуть виштовхувати конкуренти. А це вже далі піде по ланцюгу – зменшення обсягів експорту, зменшення надходжень до бюджету, урізання соцпрограм. Не можна ухвалювати подібні рішення без врахування тих наслідків, яке воно може спричинити.

За нормативною базою, після ухвалення рішення НКРЕКП є два тижні, коли можна подавати свої пропозиції, чи розрахунки, щоб скорегувати його. ІСС Ukraine звертатиметься до Уряду, з ініціативою звернути на такі дії регулятора, і спробувати запропонувати альтернативний варіант розв’язання проблем Укренерго. Але в жодному разі не коштом власного виробництва.

Раніше «Термінал» писав, що тариф на передачу электроэнергии увеличится в четыре раза — НКРЭКУ.