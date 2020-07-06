Призначено заступника міністра екології з питань цифрового розвитку

Розпорядженням кабміну від 02 липня 2020 р. № 809-р заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Руслана Стрільця.

Про це пише пресслужба Мінекології.

До цього Руслан Стрілець займав посаду заступника директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Руслан Стрілець закінчив Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара за спеціальністю “Міжнародна економіка”, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство”, Придніпровську державну академію будівництва та архітектури” за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

У 2007-2012 роках працював головним спеціалістом, заступником начальника відділу в структурних підрозділах Дніпропетровської облдержадміністрації.

З 2012 по 2014 рік був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

2014-2015 — виконуючий обов’язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації

2015-2019 –директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

2019-2020 — заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.