Призначено заступника міністра екології з питань цифрового розвитку

Обновлено: Июль 06, 2020. Тэги: , ,

Призначено заступника міністра екології з питань цифрового розвитку

Розпорядженням кабміну від 02 липня 2020 р. № 809-р заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Руслана Стрільця.

Про це пише пресслужба Мінекології.

До цього Руслан Стрілець займав посаду заступника директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Руслан Стрілець закінчив Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара за спеціальністю “Міжнародна економіка”, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство”, Придніпровську державну академію будівництва та архітектури” за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

У 2007-2012 роках працював головним спеціалістом, заступником начальника відділу в структурних підрозділах Дніпропетровської облдержадміністрації.

З 2012 по 2014 рік був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

2014-2015 — виконуючий обов’язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації

2015-2019 –директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

2019-2020 — заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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