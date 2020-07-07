2020-07-07: Кирововградская область лидирует в повышении цен на ДТ

7 июля 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались практически во всех регионах. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Кировоградской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Кировоградская область заняла 6-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (21,13 грн/л), Черниговской (21,25 грн/л) и Сумской (21,27 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Кировоградской области за день составило 0,17 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 21,74 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Кировоградской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0, 55 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 7 и 8 июня и составляла 21,19 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

SUN OIL (18.69)

Chipo (19.2)

БРСМ-Нафта (19.44)

UPG (20.2)

Белорусская нефтяная компания (20.2)

Укр-Петроль (20.8)

Укрнафта (21.0)

Авиас Плюс (21.0)

ANP (21.0)

Автотранс (21.48)

Розничные цены на ДТ на заправках Кировоградской области колебались в диапазоне от минимальных 18,69 грн/л. до максимальных 25,49 грн/л.