2020-07-07: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,91 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,46 доллара за баррель, потеряв 0,42%.

Котировки фьючерсов на снизились в ходе азиатских торгов во вторник, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 40,44 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,47%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 39,46 долл. и сопротивление — на 41,08 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,06% и торгуется на отметке 96,737 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в сентябре снизился на 0,51%, достигнув отметки 42,88 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,44 долл. за баррель.