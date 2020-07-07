2020-07-07: В мелком опте цены менялись разнонаправленно

07 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.73% (13 коп/л) до 17.53 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.31% (6 коп/л) до 18.42 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.10% (-2 коп/л) до 16.59 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 17.53 0.73 4.18 9.47 Бензин А-95 евро 18.42 0.31 3.83 8.70 Дизельное топливо евро 16.59 -0.10 6.41 9.65

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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