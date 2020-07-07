Буславець виступає за покроковий план врегулювання ситуації на шахті «Надія»

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела нараду з ініціативною групою шахтарів ПрАТ «Шахта «Надія», які провели мирну акцію протесту з проханням про виділення цільової фінансової допомоги у розмірі 50 млн грн для виплати заборгованості зарплати за березень–травень 2020 року та погашення боргів з електроенергії.

Зустріч ініційовано з метою обговорення майбутнього постачання вугільної продукції на ПАТ «Центренерго», врегулювання питань можливої авансової оплати за вугілля, а також зняття соціальної напруги в трудовому колективі, повідомляє пресслужба уряду.

В.о. Міністра повідомила, що наразі Міненерго опрацьовує варіанти врегулювання проблеми.

«Потрібно готувати покроковий план виходу з кризової ситуації, тому що це процес, який потребує певного періоду часу. Водночас на сьогодні шахта має стати до роботи та збільшувати реалізацію вугілля, адже це необхідно для отримання доходу і, відповідно, виплат заробітної плати», — підкреслила в.о. Міністра.

Міненерго підтримує діалог з генераціями щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля для того, щоб вуглевидобувні підприємства мали можливість збуту вугілля. Відповідне розпорядження було схвалено Урядом у червні цього року.

За підсумками зустрічі представники Міненерго та делеговані представники ПрАТ «Шахта «Надія» обмінялися пропозиціями з метою досягнення компромісу.

Раніше «Термінал» писав, ПАТ “Центренерго”, підпорядковане Фонду держмайна, розрахувалося з гірниками шахти “Надія”.