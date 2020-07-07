Буславець виступає за покроковий план врегулювання ситуації на шахті «Надія»

Обновлено: Июль 07, 2020. Тэги: , , , ,

Буславець виступає за покроковий план врегулювання ситуації на шахті «Надія»

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела нараду з ініціативною групою шахтарів ПрАТ «Шахта «Надія», які провели мирну акцію протесту з проханням про виділення цільової фінансової допомоги у розмірі 50 млн грн для виплати заборгованості зарплати за березень–травень 2020 року та погашення боргів з електроенергії.

Зустріч ініційовано з метою обговорення майбутнього постачання вугільної продукції на ПАТ «Центренерго», врегулювання питань можливої авансової оплати за вугілля, а також зняття соціальної напруги в трудовому колективі, повідомляє пресслужба уряду.

В.о. Міністра повідомила, що наразі Міненерго опрацьовує варіанти врегулювання проблеми.

«Потрібно готувати покроковий план виходу з кризової ситуації, тому що це процес, який потребує певного періоду часу. Водночас на сьогодні шахта має стати до роботи та збільшувати реалізацію вугілля, адже це необхідно для отримання доходу і, відповідно, виплат заробітної плати», — підкреслила в.о. Міністра.

Міненерго підтримує діалог з генераціями щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля для того, щоб вуглевидобувні підприємства мали можливість збуту вугілля. Відповідне розпорядження було схвалено Урядом у червні цього року.

За підсумками зустрічі представники Міненерго та делеговані представники ПрАТ «Шахта «Надія» обмінялися пропозиціями з метою досягнення компромісу.

Раніше «Термінал» писав, ПАТ “Центренерго”, підпорядковане Фонду держмайна, розрахувалося з гірниками шахти “Надія”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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