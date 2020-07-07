Міненерго завтра обере постачальника газу «останньої надії»

Міністерство енергетики планує 8 липня обрати постачальника «останньої надії» на ринку газу.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

«Конкурсні пропозиції претендентів на постачальника «останньої надії» на ринку газу прийматимуться до 8 липня… О 17:00 у Міненерго пройде наступний етап конкурсу, в якому будуть розкриті й оцінені конкурсні пропозиції та обрано переможця відповідно до вимог», — йдеться у повідомленні.

Міненерго інформує, що засідання конкурсної комісії було перенесено з 7 на 8 липня у зв’язку з тим, що урядову постанову, яка вносила зміни у процедуру конкурсу, опублікували в «Урядовому кур’єрі» 1 липня.

Нагадаємо, Міненерго оголосило конкурс постачальника «останньої надії».

Потенційний постачальник «останньої надії» повинен відповідати п’яти вимогам:

1) взяття на себе зобов’язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов’язків постачальника «останньої надії», які зазначені в заявці учасника;

2) наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

3) наявність активів у формі грошей на рахунках для придбання газу або запасів газу в газосховищах або наявність договору з власником газу в газосховищах (з наданням підтвердних матеріалів у вигляді банківської виписки, копії наявних укладених договорів та/або листа-підтвердження оператора газотранспортної системи/оператора підземних сховищ газу) в обсязі, що не може бути меншим за найбільше значення місячного обсягу споживання газу всіма споживачами України протягом опалювального сезону 2019/20 року (3 514 млн куб.м);

4) наявність персоналу та інших засобів, укладених договорів на транспортування газу, необхідних для провадження діяльності постачальника “останньої надії”;

5) відсутність контролю, який здійснюється над кандидатом у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 закону з «Про ринок природного газу» резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства».