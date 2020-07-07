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Постачальника газу «останньої надії» буде обрано 8 липня, — Міненерго

Обновлено: Июль 07, 2020. Тэги: , ,

Постачальника газу «останньої надії» буде обрано 8 липня, — Міненерго

Термін прийому заявок на конкурс з визначення постачальника «останньої надії» на ринку газу продовжено до 8 липня.

Повідомляє Міненерго.

Конкурсні пропозиції претендентів на постачальника «останньої надії» на ринку газу прийматимуться до  08.07.2020 року, 17:00 (включно) за адресою: Міністерство енергетики України, 01601 вул. Хрещатик, 30; е-mail: onufrei.vladyslav@mev.gov.ua.

8 липня о 17:00 у Міненерго пройде наступний етап конкурсу, в якому будуть розкриті й оцінені конкурсні пропозиції та обрано переможця відповідно до вимог:

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245450397&cat_id=35109.

Засідання конкурсної комісії було перенесено з 7 на 8 липня у зв’язку з публікацією в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» 1 липня 2020 року Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 529 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809».

Раніше «Термінал» повідомляв, що Міненерго оголосило про проведення конкурсу постачальника «останньої надії».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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