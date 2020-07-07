Постачальника газу «останньої надії» буде обрано 8 липня, — Міненерго

Термін прийому заявок на конкурс з визначення постачальника «останньої надії» на ринку газу продовжено до 8 липня.
Повідомляє Міненерго.
Конкурсні пропозиції претендентів на постачальника «останньої надії» на ринку газу прийматимуться до 08.07.2020 року, 17:00 (включно) за адресою: Міністерство енергетики України, 01601 вул. Хрещатик, 30; е-mail: onufrei.vladyslav@mev.gov.ua.
8 липня о 17:00 у Міненерго пройде наступний етап конкурсу, в якому будуть розкриті й оцінені конкурсні пропозиції та обрано переможця відповідно до вимог:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245450397&cat_id=35109.
Засідання конкурсної комісії було перенесено з 7 на 8 липня у зв’язку з публікацією в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» 1 липня 2020 року Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 529 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 809».
Раніше «Термінал» повідомляв, що Міненерго оголосило про проведення конкурсу постачальника «останньої надії».