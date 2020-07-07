Програма підвищення надійності підстанцій може отримати 136 млн євро

Законопроект №0051 «Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма підвищення надійності підстанцій»), запропонований Президентом, з’явився у ВР у вівторок, 7 липня.
Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає Стопкор.
Згідно з пояснювальною запискою, документ розробили для створення правових підстав для використання позики ЄІБ на фінансування інвестиційного проекту «Програма підвищення надійності підстанцій» у сумі 136 млн євро.
У межах цього проекту планується реконструкція 11-ти підстанцій напругою 330 кВ та однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи.
У ході реконструкції передбачене впровадження на підстанціях автоматизованих систем керування технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи та забезпечення цілісності ОЕС України.
Раніше «Термінал» писав, що ЄІБ надасть кредит по програмі енергоефективності громадських будівель.