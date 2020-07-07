Славянская ТЭС вынуждена сжигать импортный антрацит

Уже седьмые сутки Славянская теплоэлектростанция не получает газа, так необходимого для сжигания отечественного угля газовой группы (марки «Г»), который добывается на шахтах, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Сообщает Донбассэнерго.

Славянская ТЭС уже вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит. Без работы остались горняки шахты 1-3 «Новогродовская» — основного поставщика угля на СлавТЭС. А это — градообразующее предприятие с трехтысячным коллективом.

7 июля 2020 г. сотрудники электростанции вновь пикетируют здания Донецкой ОГА и ПАО «Донецкоблгаз».

Ранее «Терминал» писал, что Донбассэнерго планирует к июлю завершить автоматизацию процессов техобслуживания и ремонта Славянской ТЭС.