Україна має величезний потенціал використання газових сховищ — Зеркаль

Обновлено: Июль 07, 2020. Тэги: , , , ,

Україна має величезний потенціал використання газових сховищ — Зеркаль

Українські розробки і новий контракт з ПАТ «Газпромом» дають можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ та має можливість «змінити північ Європи на південь».

Про це під час онлайн-дискусії заявила радниця голови правління НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

«Ті розробки, які є в Україні, і новий контракт з «Газпромом» дає нам можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ, і є можливість так само змінити північ Європи на південь Європи, і можна насправді робити так, щоб весь цей газ з півночі потрапляв на південь і навпаки. Це можливість, яку ми можемо запропонувати нашим європейським колегам. Ми вважаємо, що це може створити нову реальність на ринку», — сказала Зеркаль.

Так, радниця голови правління «Нафтогазу» нагадала, що наразі європейський ринок є фрагментованим, і навіть попри те, що основна мета європейського ринку – мати повну інтеграцію, зокрема, Польща зараз має з’єднання лише з однією з країн-сусідів.

Водночас, з її слів, у «Нафтогазі» бачать Україну у майбутньому як «бізнес-партнера для нової гідрогенової стратегії розвитку Європи».

«Ми знаємо, що нам треба більш детально про це подумати і розглянути можливість стати частиною «Зеленої угоди» («Європейської зеленої угоди» — ред.) в Україні», — додала вона.

Читайте в «Терміналі» ще, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку українських газосховищ на наступні 10 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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