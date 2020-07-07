Україна має величезний потенціал використання газових сховищ — Зеркаль

Українські розробки і новий контракт з ПАТ «Газпромом» дають можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ та має можливість «змінити північ Європи на південь».

Про це під час онлайн-дискусії заявила радниця голови правління НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

«Ті розробки, які є в Україні, і новий контракт з «Газпромом» дає нам можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ, і є можливість так само змінити північ Європи на південь Європи, і можна насправді робити так, щоб весь цей газ з півночі потрапляв на південь і навпаки. Це можливість, яку ми можемо запропонувати нашим європейським колегам. Ми вважаємо, що це може створити нову реальність на ринку», — сказала Зеркаль.

Так, радниця голови правління «Нафтогазу» нагадала, що наразі європейський ринок є фрагментованим, і навіть попри те, що основна мета європейського ринку – мати повну інтеграцію, зокрема, Польща зараз має з’єднання лише з однією з країн-сусідів.

Водночас, з її слів, у «Нафтогазі» бачать Україну у майбутньому як «бізнес-партнера для нової гідрогенової стратегії розвитку Європи».

«Ми знаємо, що нам треба більш детально про це подумати і розглянути можливість стати частиною «Зеленої угоди» («Європейської зеленої угоди» — ред.) в Україні», — додала вона.

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