Украина пожаловалась Энергосообществу на действия оператора ГТС Словакии, – Макогон

Оператор ГТС Словакии компания Eustream отказывается внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации.

Передает БизнесЦензор со ссылкой на Facebook главы ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона.

Глава компании напомнил, что европейские кодексы уже внедрены на границах Украины с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. Украинская сторона ранее обратилась к Eustream с предложением ввести такие же нормы на границе Словакия-Украина, однако словацкий оператор отказался.

«Словацкая сторона пользуется юридическими неточностями и считает, что не обязана добровольно внедрять европейские кодексы на границе с Украиной. Мы уже обратились в Европейскую Комиссию и Секретариат Энергетического содружества за помощью в разрешении возникшей ситуации», – сообщил Макогон.

Ранее «Терминал» писал, что Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна.