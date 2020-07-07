$

Украина пожаловалась Энергосообществу на действия оператора ГТС Словакии, – Макогон

Обновлено: Июль 07, 2020. Тэги: , , ,

Украина пожаловалась Энергосообществу на действия оператора ГТС Словакии, – Макогон

Оператор ГТС Словакии компания Eustream отказывается внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации.

Передает БизнесЦензор со ссылкой на Facebook главы ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона.

Глава компании напомнил, что европейские кодексы уже внедрены на границах Украины с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. Украинская сторона ранее обратилась к Eustream с предложением ввести такие же нормы на границе Словакия-Украина, однако словацкий оператор отказался.

«Словацкая сторона пользуется юридическими неточностями и считает, что не обязана добровольно внедрять европейские кодексы на границе с Украиной. Мы уже обратились в Европейскую Комиссию и Секретариат Энергетического содружества за помощью в разрешении возникшей ситуации», – сообщил Макогон.

Ранее «Терминал» писал, что Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна.

 

 

Автор:

(Всего статей: 8769)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: