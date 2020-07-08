2020-07-08: Цены на АЗС продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 08 июля 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.37% (8.0 коп/л) до 21.25 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.34% (8.0 коп/л) до 22.95 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.38% (8.0 коп/л) до 22.26 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 08 июля 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 11.41 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.25 16.50 0.37 1.22 Бензин А-95 евро 22.95 17.00 0.34 1.11 Дизельное топливо Евро 22.26 16.50 0.38 1.33 Сжиженный газ 11.41 9.65 0.03 0.15

Для справки:

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