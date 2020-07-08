2020-07-08: Цены на АЗС продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 08 июля 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.37% (8.0 коп/л) до 21.25 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.34% (8.0 коп/л) до 22.95 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.38% (8.0 коп/л) до 22.26 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 08 июля 2020 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 11.41 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.25
|16.50
|0.37
|1.22
|Бензин А-95 евро
|22.95
|17.00
|0.34
|1.11
|Дизельное топливо Евро
|22.26
|16.50
|0.38
|1.33
|Сжиженный газ
|11.41
|9.65
|0.03
|0.15
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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