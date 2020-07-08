2020-07-08: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 42,94 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,32%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,46 доллара за баррель, потеряв 0,39%.

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов в среду, пишет «Unvesting.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 40,59 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,07%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 39,46 долл. и сопротивление — на 41,08 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 96,873 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в сентябре вырос на 0,07%, достигнув отметки 43,05 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,46 долл. за баррель.