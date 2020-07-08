2020-07-08: Ровненская область лидирует в повышении цен на А-92 Евро

8 июля 2020 года в Ровненской области отмечалось повышение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Ровненская область занимает 18-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,34 грн/л), Сумской (20,42 грн/л) и Винницкой (20,59 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни повысилась на 63 коп/л и составляет – 21,43 грн/л. Минимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 8 июня (20,8).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Ровненской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (18.49)

ANP (19.95)

Авиас Плюс (20.00)

Укрнафта (20.00)

Укр-Петроль (20.35)

UPG (21.1)

ОЛАС (21.4)

Chipo (21.4)

AMIC (21.99)

ОККО (24.43)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Ровненской области, колебался в пределах от минимальных 17,95 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.