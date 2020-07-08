2020-07-08: Ровненская область лидирует в повышении цен на А-92 Евро

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-07-08: Ровненская область лидирует в повышении цен на А-92 Евро

8 июля 2020 года в Ровненской области  отмечалось повышение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Ровненская область  занимает 18-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,34 грн/л), Сумской (20,42 грн/л) и Винницкой (20,59  грн/л) областях.

chart (2)

2

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни повысилась на 63 коп/л и составляет – 21,43 грн/л. Минимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 8 июня (20,8).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Ровненской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

chart

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

  • БРСМ-Нафта (18.49)
  • ANP (19.95)
  • Авиас Плюс (20.00)
  • Укрнафта (20.00)
  • Укр-Петроль (20.35)
  • UPG (21.1)
  • ОЛАС (21.4)
  • Chipo (21.4)
  • AMIC (21.99)
  • ОККО (24.43)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Ровненской области, колебался в пределах от минимальных 17,95 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.

chart (1)

 

Автор:

(Всего статей: 8779)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: