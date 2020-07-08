Енергоатом потерпає від неплатежів боржників

Наразі загальний обсяг заборгованості перед НАЕК «Енергоатом» за відпущену АЕС електроенергію сягає близько 20 млрд грн (з урахуванням боргу за попередній період з боку ДП «Енергоринок»).

Повідомляє Енергоатом.

Така ситуація призвела до відсутності в Енергоатома коштів на розрахунки з підрядними організаціями, а відтак і до боргів із зарплатні перед працівниками цих підприємств. Розуміючи критичну важливість якомога швидшого погашення боргів із заробітної платні перед персоналом підприємств, які обслуговують окремі види обладнання АЕС, керівництво Енергоатома вважає за необхідне найближчим часом почати виконання пропозицій компанії, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Серед пропозицій Енергоатома зі збалансування ринку електроенергії та усунення проблеми неплатежів, зокрема:

- щотижневий перегляд Прогнозного балансу та збільшення частки Енергоатома у структурі виробництва електроенергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню у режимі «базового графіка» (як мінімум – на 1000 МВт·год);

- зміна поточної моделі ПСО (покладання спеціальних обов’язків) та виключення участі ДП «Гарантований покупець» як посередника з продажу електроенергії АЕС непобутовим споживачам;

- зменшення обов’язкової частки продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» виробниками з 15% до 5% шляхом внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (законопроект №3657);

- збільшення частки продажу електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів до 40%.

Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом отримав від Гарантованого покупця тільки 25% від розрахованої суми грошей.