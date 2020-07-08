Енергоатом потерпає від неплатежів боржників

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом потерпає від неплатежів боржників

Наразі загальний обсяг заборгованості перед НАЕК «Енергоатом» за відпущену АЕС електроенергію сягає близько 20 млрд грн (з урахуванням боргу за попередній період з боку ДП «Енергоринок»).

Повідомляє Енергоатом.

Така ситуація призвела до відсутності в Енергоатома коштів на розрахунки з підрядними організаціями, а відтак і до боргів із зарплатні перед працівниками цих підприємств. Розуміючи критичну важливість якомога швидшого погашення боргів із заробітної платні перед персоналом підприємств, які обслуговують окремі види обладнання АЕС, керівництво Енергоатома вважає за необхідне найближчим часом почати виконання пропозицій компанії, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Серед пропозицій Енергоатома зі збалансування ринку електроенергії та усунення проблеми неплатежів, зокрема:

- щотижневий перегляд Прогнозного балансу та збільшення частки Енергоатома у структурі виробництва електроенергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню у режимі «базового графіка» (як мінімум – на 1000 МВт·год);

- зміна поточної моделі ПСО (покладання спеціальних обов’язків) та виключення участі ДП «Гарантований покупець» як посередника з продажу електроенергії АЕС непобутовим споживачам;

- зменшення обов’язкової частки продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» виробниками з 15% до 5% шляхом внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (законопроект №3657);

- збільшення частки продажу електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів до 40%.

Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом отримав від Гарантованого покупця тільки 25% від розрахованої суми грошей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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