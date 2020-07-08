Імпорт електроенергії в червні та за ІІ квартал 2020 року знижується — Укренерго

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , ,

Імпорт електроенергії в червні та за ІІ квартал 2020 року знижується — Укренерго

Імпорт електроенергії в Україну у червні 2020 року склав 18,9 млн кВт-год, що в 1,8 рази менше, ніж у травні 2020 року.

При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в червні не здійснювався, пише пресслужба Укренерго.

Нагадаємо, що на виконання Постанови НКРЕКП № 766 від 08 квітня 2020 року пропускну спроможність міждержавних перетинів за напрямками Білорусь-Україна та Росія-Україна обмежено до 0 МВт починаючи з 12 квітня 2020 року на період дії карантину та 30 днів після його закінчення.


Імпорт у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС», що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в червні 2020 року склав 18,9 млн кВт-год, що в 1,8 рази менше, ніж в травні. Найбільше (9,2 млн кВт·год) електроенергії було імпортовано з Угорщини (на 44,3% менше, ніж в травні).

Для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» в червні було обмежено імпорт зі Словаччини на 317 млн кВт·год, з Угорщини – на 314,8 млн кВт-год та Румунії – 70,3 млн кВт·год.

Загалом у ІІ кварталі 2020 року обсяг імпорту електроенергії в Україну становив 202,6 млн кВт·год, що в 7,7 рази менше, ніж у І кварталі 2020 року (1 554 млн кВт·год). Зокрема, 2,7 млн кВт-год – в ОЕС України та 199,9 млн кВт-год – в «острів Бурштинської ТЕС». Водночас, імпорт електроенергії з Росії у ІІ кварталі 2020 року не здійснювався, а з Білорусі – в 55,4 рази менше, ніж у І кварталі 2020 року (з 149,6 млн кВт·год до 2,7 млн кВт·год).

Експорт електроенергії в червні 2020 року становив 102,34 млн кВт·год, що на 18,1% менше, ніж у травні. Відзначимо, що 99,9% електроенергії в червні експортувалося до Польщі (102,32 млн кВт·год). Водночас, обсяги експорту в червні перевищили імпорт в 5,4 рази.

За вказаний період був відсутній експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Молдови. Крім цього, відзначимо, що експорт в енергосистеми Росії та Білорусі в І та ІІ кварталі 2020 року не здійснювався.

Нагадаємо, що на виконання Постанови НКРЕКП № 766 від 8.04.2020 р. пропускну спроможність міждержавних перетинів за напрямками Україна-Білорусь та Україна-Росія обмежено до 0 МВт з 12 квітня 2020 року. Однак, починаючи з 18 червня, на виконання прийнятих змін НКРЕКП до вищезгаданої постанови, було відновлено проведення місячних та добових аукціонів із розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.

Загалом за ІІ квартал 2020 року експорт електроенергії становив 465 млн кВт-год. Це в 4,8 рази менше, ніж за І квартал 2020 року (2 211,1 млн кВт·год). Найбільше за цей період експортовано до Польщі – 314,8 млн кВт·год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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