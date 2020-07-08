ОГТСУ вперше здійснив розподіл потужності за процедурою аукціонних торгів

Оператор ГТС України провів перші в своїй історії аукціони з розподілу вільної гарантованої річної потужності на 2020-2021 газовий рік згідно з загальним європейським календарем аукціонів ENTSO-G.

Особливий інтерес викликали потужності точки виходу для прикордонних споживачів Молдови та потужності для імпорту зі Словаччини по точці «Будінце», пише пресслужба ОГТСУ.

В аукціонах взяли участь 5 компаній-замовників послуг транспортування природного газу. За результатами аукціонів сумарна розподілена потужність склала більше 7,8 млн. м3/добу.

20 липня 2020 року відбудуться аукціони з розподілу переривчастої річної потужності на 2020-2021 газовий рік. Будуть запропоновані вільні переривчасті потужності, у тому числі для імпорту з Польщі, Угорщини та додаткові потужності для імпорту зі Словаччини на точці з’єднання «Ужгород/Вельке Капушани». На жаль, оператор словацької ГТС ще не проінформував ринок, який обсяг потужностей планується запропонувати зі словацької сторони на цій точці. Така ситуація робить імпортні потужності по точці «Ужгород/Вельке Капушани» менш привабливими для трейдерів, оскільки вони не можуть спланувати стабільний режим роботи та, відповідно, купують менші потужності з українського боку в даній точці з’єднання систем. Це ще раз підкреслює важливість впровадження європейських бізнес-правил в сусідніх країнах ЄС по всіх точках з’єднання з Україною та синхронізації механізмів розподілу потужностей з суміжними операторами.

ОГТСУ запрошує зацікавлені компанії продовжити реєструватись на аукціонних платформах RBP та GSA та брати участь в аукціонах на річну потужність, що є найдешевшим продуктом.

Нагадаємо, починаючи з липня поточного року потужності 2020-2021 газового року в усіх точках міждержавного з’єднання розподіляються за процедурою аукціонних торгів, що посилює конкуренцію серед замовників послуг транспортування та забезпечує прозорий механізм доступу до використання можливостей ГТС. Потужності для виконання транзиту російського природного газу в обсязі 65 млрд м3 на 2020 рік та 40 млрд м3 на 2021-2024 роки були раніше заброньовані НАК «Нафтогаз України». У разі необхідності додаткових потужностей для транзиту – вони будуть куплятися на загальних засадах.