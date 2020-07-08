Україна вдосконалює законодавство з питань виробництва та використання альтернативних видів палива

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , ,

Україна вдосконалює законодавство з питань виробництва та використання альтернативних видів палива

Однак, зберігаючи курс на розвиток екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів парникових газів в країні, Україна має дотримуватися зваженої політики з урахуванням реальних економічних і фінансових можливостей країни.

Про це під час онлайн-конференції «Зелена угода ЄС як рушійна сила енергетичного переходу» сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, пише пресслужба уряду.

«Європейська зелена угода (European Green Deal) є важливою в контексті євроінтеграції України, і Україна поділяє цілі цієї Угоди. Однак, зберігаючи курс на розвиток екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів парникових газів в країні, ми змушені дотримуватися зваженої політики з урахуванням реальних економічних і фінансових можливостей країни», — йдеться у повідомленні.

Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції додав, що у зв’язку зі зростанням встановлених потужностей об’єктів відновлюваної енергетики упродовж останніх років Україна зіткнулася зі значними технічними та економічними труднощами.

«Після дискусій з учасниками ринку відновлюваних джерел енергії укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в України. Нещодавно Верховна Рада прийняла у першому читання проєкт закону, який було розроблено Урядом на виконання цього Меморандуму…Ми також приділяємо увагу розвитку біоенергетики як одного зі шляхів заміщення природного газу, зниження рівня імпортозалежності та зміцнення економіки нашої держави. Враховуючи аграрний статус країни, потенціал для розвитку біоенергетики потужний», — сказав Ярослав Демченков.

Демченков сказав, що в рамках Угоди про Асоціацію, Україна вже імплементує 28-у Директиву ЄС щодо використання відновлюваних джерел енергії, впроваджує нові світові інструменти у сфері розвитку біоенергетики та починається підготовка Водневої Концепції.

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Подачі законопроєкту передував меморандум з виробниками ВДЕ. За його умовами, передбачаються зменшення тарифів на 15% для СЕС та на 7,5% для ВЕС, також зупинка реалізації PrePPA договорів для сонячної генерації, перехід до аукціонної моделі для визначення тарифу з 1 липня. Вітрова енергетика збереже можливість реалізувати договори з гарантованим «зеленим» тарифом, які були підписані раніше, адже таких проєктів небагато.

Читайте в «Терміналі» також, проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» допоможе стабілізувати галузь у частині маневрових потужностей і дати нові стимули для розвитку «зеленої» енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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