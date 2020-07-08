В Україні зросла кількість імпортерів газу

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: ,

В Україні зросла кількість імпортерів газу
В Україні кількість імпортерів у І кварталі 2020 року зросла порівняно з попереднім кварталом та становила 51 суб’єкт, що є найбільшим значенням з початку 2017 року.

Про це повідомляється у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  Передає Укрінформ.

«Кількість імпортерів у І кварталі 2020 року зросла порівняно з попереднім кварталом та становила 51 суб’єкт, що є найбільшим значенням з початку 2017 року. При цьому загальна кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність міждержавних з’єднань у напрямку країни ЄС-Україна у І кварталі 2019 року становила 41 суб’єкт», — йдеться у звіті.

23 замовники послуг зберігання у І кварталі 2020 року здійснили переведення обсягів природного газу, які зберігалися у газосховищах, у митний режим імпорту. Загалом у такий режим було переведено 1,1 млрд кубометрів газу.

За даними НКРЕКП, найбільша частка імпорту (54%) припала на трьох найбільших імпортерів, окрім НАК «Нафтогаз України».

Державний «Нафтогаз» при цьому імпортував за звітний період 13% газу. Частка імпорту НАК у порівнянні з І кварталом 2019 року впала на 31 п.п. НКРЕКП відзначає, що це найменше значення, починаючи з 2017 року.

Ще 32% імпортували інші учасники газового ринку України.

Загальний обсяг закупленого природного газу за кордоном у І кварталі 2020 року становив близько 2,7 млрд кубометрів, з якого 2,2 млрд кубометрів (80%) — імпорт природного газу, а 550 млн кубометрів — обсяг, покладений на «митний склад».

Разом з газом, що був переведений у митний режим імпорту, Україна імпортувала сумарно 3,3 млрд кубометрів газу.

Раніше «Термінал» писав, що європейські газові компанії можуть використати Україну та її великі потужності зберігання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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